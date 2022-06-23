國民黨立委賴士葆。（資料照片）

對於這兩天用電量創歷史新高，國民黨立委賴士葆感嘆，幾乎每天都發生的區域性停電已是常態，民眾唯一能自力救濟的事就是祈禱自家不要跳電！

今天(23日)氣溫飆過攝氏36度，台電監測，下午1點40分用電量升上3994萬瓩，比昨天紀錄又高出68萬瓩，而且逼近台電預估今年的最高用電量4000萬瓩。傍晚5點左右，備轉容量率降至5％，亮起供電警戒橘燈，所幸下午天空轉陰有小雨，晚上轉回黃燈。

國民黨立委賴士葆今（23）日在臉書披露，台灣美國商會年年關切台灣電力供電不穩的問題，今年再度提出最大急迫性必須馬上處理的問題，就是要有安全及穩定的能源供給。

賴士葆指出，將近8成的美商都十分關切能源問題，其實這也是台灣企業界共同關切的問題，大家隨時擔憂會不會再發生像今年3月不預期大停電的惡夢。

對於2025非核家園的能源配比中20％是再生能源，王美花日前證實確定跳票，並且王美花順勢開一張展延到2026的支票。國發會也公布2050淨零碳排要達6到7成。賴士葆質疑，短期支票都跳票，幾十年後長期支票誰去追究？這樣的芭樂票就是跟2025非核家園一樣，都是騙選票。

今天(23日) 下午1點40分用電量升上3994萬瓩，比昨天紀錄又高出68萬瓩，而且逼近台電預估今年的最高用電量4000萬瓩。賴士葆感嘆，電力需求每年增加2.5％，幾乎每天都發生的區域性停電已是常態，民眾唯一能自力救濟的事就是祈禱自家不要跳電！