趙詠華、魏嘉瑩、賈永婕、黃鐙輝、趙自強、蔡旻紋等人23日在台北小巨蛋朝聖百老匯音樂劇《獅子王》。蔡旻紋帶著一雙兒女到場欣賞，表示3年前在台灣看過音樂劇《獅子王》，這次特地帶小孩來看精彩演出，至於妹妹蔡依林沒有同行？蔡旻紋說，她們日前有一起吃飯，蔡依林原本也想來欣賞《獅子王》，但是突然有工作行程，因此不克前來。

趙詠華（左）、魏嘉瑩一起開心觀賞音樂劇《獅子王》。（寬宏藝術提供）

蔡依林日前傳出將於年底再度於小巨蛋開唱，甚至會唱到跨年，蔡旻紋透露，蔡依林正忙籌備演唱會，將在年底將舉辦一套全新演出，屆時會送上許多驚喜橋段，她還笑虧蔡依林私下食量不小，「她吃得比我還多。」

趙詠華表示，多年前曾在紐約看過該劇，但百老匯場地沒有小巨蛋盛大，很期待看到不一樣的呈現方式，她最喜歡3位主角的流浪時光，能再次感受劇中動人的歌曲，十分興奮。

趙詠華預告將於8月首度加入在小巨蛋舉辦「民歌演唱會」，希望大家屆時也能一起參與這場夏日民歌嘉年華演出。