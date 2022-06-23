大陸房地產景氣低迷，最近許多城市陸續出台樓市「限跌令」，防止房價大幅下跌。廣東省地產商會向政府部門表示，房企無法根據市場實際情況降價促銷，形成兩難局面。

香港《經濟日報》報導，日前福州市平潭綜合實驗區四部門聯合發佈通知，要求房地產開發商在銷售商品住房時，實際銷售價格不得超出備案價格上下幅度的15%，對超出規定幅度的，不予辦理網簽、備案。

報導說，自2021年8月以來，已有超過20個城市對房企大幅降價採取了相應措施，其中包括張家口、岳陽、桂林、昆明、瀋陽、江陰、株洲、唐山等。

這種俗稱為「限跌令」是拉抬房價的最直接措施，也有找開發商召開座談會方式防止房企「惡意降價」行為，或對相關降價房企進行約談，要求房價下跌不能超過15%或10%。例如，張家口於2021年9月出台政策，要求已取得預售許可的項目不得低於成本進行銷售，新取得預售許可的項目不得低於備案價格的85%銷售。

對於出台「限跌令」的原因，張家口市住建局房地產監管科科長杜繼鑫曾表示，進入2021年下半年以來，部分房企迫於現金流和銷售回款等壓力，張家口主城區和周邊陸續有多個樓盤，開始降到低於成本價銷售。以張家口主城區為例，房價從最頂峰時約13000元（人民幣，下同）/平方米，降到了均價8000多元/平方米。

他表示，「通過大幅度降價等措施，換來了市場的轟動和購房者的熱捧，降價項目也在短期內通過以價換量取得了較好的銷售成績，並快速回籠了資金。」

報導引述易居研究院智庫中心表示，隨着市場降溫壓力傳導至房企，銷售節奏放緩，資金回籠速度變慢，從而出現降價現象。從出台限跌令以及約談房企的城市來看，主要是3、4線城市，這些城市新房銷售壓力比較大。

廣東省地產商會向相關部門提出建議，其中提到，企業擬在3、4線等城市積極去化庫存，以價換量，爭取現金回籠，但不少地方政府的「限價令」即限漲價又限降價，令企業無法根據市場實際情況降價促銷，無法通過快速銷售以回款自救，形成了進退兩難的不利局面。商會質疑道：「既然國企可以低價收購民企優質資產，普通民眾為何不能以低價購買商品房？」

據克而瑞數據顯示，百強房企1-5月的整體操盤業績規模按年下降52.3%。其中5月年降幅仍保持在較高水平，達59.4%。貝殼研究院分析師許小樂表示，「市場下行、銷售困難，房企高周轉模式難以持續。債務壓力下，房企目前有降價出貨的需求。」