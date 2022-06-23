微風廣場少奶奶孫芸芸因外型凍齡且品味時尚，被封為「台灣第一名媛」；由於女兒廖思惟（Trinity）在澳洲求學，她最近也飛去當地，今（23日）分享一系列在海邊的辣照，其中褲子脫一半、拉鍊沒拉的養眼畫面，讓網友看得血脈賁張。

澳洲位於南半球，跟台灣的季節是相反的，孫芸芸23日在IG上傳5張海灘辣照，並表示：「冬天的陽光」；照片中，孫芸芸放下一頭烏黑亮麗的長髮，配戴白框墨鏡，襯托小麥色的肌膚，衣著部分，她身穿黑色的兩截式泳裝，身體微微向前傾，豐滿雙峰呼之欲出，且腹部還有明顯的馬甲線，完全看不出是44歲的兩寶媽。

最令人噴鼻血的是，孫芸芸坐在沙灘上，褲頭鈕扣和拉鍊竟全打開，露出黑色的褲頭，相當引人遐想；後面幾張照片，她更是直接脫掉外褲，展現完美的體態，性感又不失健康美的模樣，短短7個小時就累積1.4萬個讚，許多網友也紛紛留言：「太美了」、「你才是人間香奈兒啦」、「好喜歡芸芸媽咪的膚色」、「超辣」、「美我已經說膩了」；而她的小姑、微風集團千金暨策略長廖曉喬也現身誇讚：「這系列好美，還有很多張沒有post耶！」

孫芸芸因外型保養得宜，和女兒站在一起就像姐妹，因此紅到海外，以「猜誰是媽媽、誰是女兒」為標題登上《每日郵報》，內容提起孫芸芸的凍齡術，包括飲食清淡、多攝取蔬果、蘋果汁、勤勞護膚和每周上健身房兩次。