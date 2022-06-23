知名主持人楊月娥的小女兒盧妍蓁（小蓁）以甜美外貌和清新氣質，被外界讚為「正妹星二代」之一，但2017年正值花樣年華才17歲的她，被驗出罹患急性血癌，所幸在長達8個月化療後康復；楊月娥6月初才分享小蓁畢業照，日前又曬喜訊小蓁當上微電影女主角，還開心邀請「歡迎提供表演機會」。

楊月娥小女兒小蓁高三暑假時身體出狀況，檢查後發現罹患急性骨髓細胞白血病（俗稱血癌），在8個月接受5大療程、6次骨髓穿刺、440小時化療注射、上百次靜脈抽血針和服用2500顆藥錠下，終於身體逐漸康復；6月初楊月娥才分享小蓁從台灣藝術大學進修部戲劇系畢業的學士服照，讓眾人看到恢復健康青春的她。

22日楊月娥又在臉書曬出小蓁的好消息，因為她的學弟妹製作的微電影女主角演出前有狀況，找到小蓁助陣，讓她與有榮焉地說，「小蓁的第一部微電影演女主角耶」，且貼出拍戲的花絮照，看到小蓁相當有精神活力的面貌。

文末楊月娥忍不住介紹小女兒小蓁的各項優點，幫她「拉工作」，表示歡迎提供各種表演機會，讓小蓁可以累積經驗、練膽子和多多展現她自己，「小蓁很敬業、很認真、很熱愛表演」。