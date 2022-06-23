警方查扣1158多萬元、犯案用手機36支、筆電、大批存摺及金融卡等贓證物。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

刑事局偵查第七大隊查緝假投資詐欺犯罪，發現有幫派分子加入詐騙集團，專替假投資詐團從事洗錢不法行為，並控制車手行動，若遇不從即將被害人打得頭破血流。專案小組循線破獲3個詐團，逮捕王姓男子等48嫌，初估遭詐被害人達上百人，總財損約2億多元。

警方調查，歹徒透過簡訊加民眾為LINE好友，佯裝分享飆股、外匯、虛擬貨幣、期貨等投資標的，再傳送「BCH」、「群創投顧」、「量化交易」、「Fitbelaepro」、「greenstans」、「U-trade」等假投資網站APP或交易平台，鼓吹被害人加入進行投資，並將投資款項匯入國內的人頭帳戶。

以30歲王嫌為首詐團成員，在宜蘭民宿、桃園等地設置洗錢水房，透過網路轉帳方式將贓款進行層轉、分散，再由遭到控制的人頭車手至金融機構臨櫃提領，或至ATM提領，被控制的人頭車手於囚禁期間如果企圖自行離開，即遭王嫌同夥、曾因參與信義殺警案被判刑2個月的陳姓男子，暴力毆打致頭破血流，並強迫餵食毒品予以控制。

警方報請桃園、台中、南投、宜蘭等地檢署指揮偵辦，共發動6波緝捕行動，將王嫌、陳嫌等48人逮捕到案，查扣贓款1158多萬元、犯案用手機36支、筆電、大批存摺及金融卡等贓證物，清查被害人逾百人，被害金額高達2億餘元，其中，一名科技業退休的6旬婦人被騙4000萬元最高。全案訊後，依詐欺、洗錢、組織等罪嫌移送法辦。

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