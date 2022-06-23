2008年金融海嘯後掀起微型創業潮，跨境電商興起，2020年新冠疫情更改變全球商業模式，全球急需網路行銷及國際商務人才。朝陽科大看準這波熱潮，連續9年辦理跨境電商與數位行銷就業學程，企業管理系更在今年大專院校B2B跨境電商全國賽中奪下冠軍，傲視群倫。

跨境電商透過大數據、人工智慧、網紅經濟、社群行銷等新技術，成為疫情之後企業突破困境的新動能，而電商人才則是企業數位轉型的關鍵。朝陽科大企管系跨境電商網路行銷相關課程脈絡完整，學子除了能夠了解外貿業務作業流程、提昇英文口語表達和跨文化溝通技巧、認識跨境電商平台的經營，更學到網路行銷必備利器的影片、修圖和美編製作方式，以及社群行銷、SEO網站優化和關鍵字廣告與GA流量分析等時下最熱門行銷工具。

朝陽科大企管系主任黃淑琴表示，這些跨領域訓練使得朝陽學子與一般企管系畢業的學生擁有不同的競爭力，成為網路行銷公司的炙手可熱人才。在教師吳曉君及陳悅琴推動下，朝陽企管系跨境電商與數位行銷就業學程，完訓學生80％以上能在每年8月份就業季以前找到工作，50％以上學生從事與國貿或網路行銷相關職務，頗具成效。

今年由台北市進出口商業同業公會主辦的「第6屆全國大專院校B2B跨境電商競賽」，共計32所公私立大學院校、67支隊伍參賽，參賽學校數是歷年最多，最終由朝陽科大企管系學子奪冠，囊括8項大獎，堪稱「最大贏家」，見證了朝陽科大企管系跨境電商課程的堅強實力。