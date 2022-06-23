一見雙雕藝術季，井仔腳瓦盤鹽田光雕秀試燈搶先看。（劉秀芬攝）

一見雙雕藝術季，井仔腳瓦盤鹽田光雕秀試燈搶先看。（劉秀芬攝）

一見雙雕藝術季 井仔腳瓦盤鹽田光雕秀試燈搶先看

由交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的「2022一見雙雕藝術季」，7月2日開展，展期至8月31日止。除了台南七股鹽山的鹽雕作品，今年更規畫於井仔腳瓦盤鹽田展演光雕地景藝術，24日晚間7點將舉行試燈秀，歡迎民眾前往搶先觀看。

井仔腳瓦盤鹽田是北門的第一座鹽田，也是現存最古老的瓦盤鹽田遺址，自清朝嘉慶年間（西元1818年）遷移現址至今已經有超200年歷史。

首度於鹽田舉行的的光雕秀，分為鹽田光影、3D光雕投影兩大部分，從制高點的觀景台上望向鹽田，五彩繽紛的燈光，投射環繞全場，光與影在小鹽山上自由流動，藉由聲、光、影交錯融合的設計，展現了不同於白天純白的鹽山風貌，換上繽紛色彩衣裳的井仔腳處處令人驚豔。

這兩天工作人員加緊安裝3D立體光雕設備，投影出可愛的喔熊組長、好想兔、小賤狗，正好到此遊玩的遊客紛紛搶拍，與光雕畫面合影。

雲嘉南管理處表示，24日晚間將舉行試燈，正式開展後，「鹽田光影變幻」光雕秀時間為每日18：30-20：00；3D光雕投影秀為周五六日19：00-20：00，每15分鐘播放一次；螢光舞蹈秀時間為開展日7／2、7／3的19：00、19：30、20：00共3場，歡迎遊客把握時間來觀賞。