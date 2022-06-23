朝陽視傳系學生團隊以作品「把你送去龍發堂」榮獲德國紅點設計最佳獎，獲頒技職之光-競賽卓越獎，接受教育部長潘文忠(右二)表揚。(朝陽科大提供)

朝陽科大設計學院近年來表現亮眼，視覺傳達設計系學子多次勇奪「德國紅點設計大獎（Red Dot Design Award）」設計最佳獎（Best of the Best），獲獎作品更逐漸超越視覺及設計領域，躍升到感性的人文層次，關注海洋生態、永續建築等多個面向，大受好評。

名列世界四大設計獎之一的德國紅點設計獎，是設計領域學子心中的殿堂。朝陽科大校長鄭道明表示，該校致力推動「三創教育」（創意、創新、創業），6年來已榮獲6件紅點設計最佳獎、46件紅點獎及2件佳作獎，展現學子創作實力；未來仍持續以跨域創新教學為主軸，與產業緊密鏈結，培育更多永續人才。

值得一提的是，朝陽視覺傳達設計系近年獲得紅點最大獎的作品，已超越視覺及設計領域的「美」，躍升到人文層次。其中，榮獲德國紅點最佳設計獎的作品「把你送去龍發堂（LONG FAR TEMPLE）」，以台灣許多長輩教訓小孩的話語為標題，關懷這個台灣半世紀以來富含神秘宗教色彩的體制外精神病患庇護所，十分具有挑戰性，更因此獲頒教育部「技職之光」競賽卓越獎。

另一件視覺傳達設計系學子關懷海洋生態的獲獎作品「漫魚良市Slow Fish」，則源自全球海洋生態保護的「慢魚運動」概念，教人們懂魚、知魚、說魚的故事、學會慢慢吃魚，避免漁業資源枯竭，不但勇奪品牌設計與識別類紅點最佳獎，更榮獲新銳設計獎（Junior Prize）殊榮，這個獎項是紅點最佳獎的最高榮譽，由評審團自紅點最佳獎挑出最優秀的學生作品，頒予1萬歐元（約合台幣32萬元）獎金，全球僅此一件獲獎，表現傑出。