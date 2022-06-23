高雄整體治安狀況呈現發生數下降，破獲率上升之穩定且平穩趨勢。 （翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄今年治安問題明顯減少，高雄市長陳其邁今日主持高雄市111年第2次治安會報，會議中對於警察局黃局長率領的治安團隊，特別嘉許與勉勵，表示各局處同心協力、盡心盡力執行各項治安工作。陳其邁表示，治安最重要還是人民的感受，期許警察局要戰戰兢兢，做好每一項治安工作。

14日晚間鳳山發生球棒隊砸機車店，王姓男子率眾拿球棒砸毀機車行門口的機車，場面人數眾多，且砸車途中王男的弟弟手持鎮暴槍開槍，場面聲勢浩大。警方循線追查下，15日火速將涉案11人全數逮捕。全員依妨害秩序罪、毀損及傷害等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

綜觀高雄整體治安狀況，暴力犯罪今年1至5月發生17件、破獲19件、破獲率111.76％與去年同期發生30件、破獲27件、破獲率90％比較，發生數減少13件、破獲率則增加21.76％；槍擊案件今年1至5月發生1件、破獲2件、破獲率200％，與去年同期發生6件、破獲9件、破獲率150％比較，發生數減少5件、破獲率則增加50％。

另外，街頭聚眾鬥毆今年1至5月發生共51件，與去年同期發生89件，發生數減少38件，所有滋事分子均查緝到案，整體治安狀況呈現發生數下降，破獲率上升之穩定且平穩趨勢。

高雄市刑事警察大隊表示，將針對治安重點工作項目：緝毒、肅槍、掃黑及打詐，會持續落實執行查緝及預防作為，特別針對暴力犯罪及聚眾鬥毆等不法案件，強勢壓制並增加打擊力道，讓市民能夠明顯感覺，警察局在維護治安工作上的努力。