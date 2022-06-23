黃玉米彌月公益禮盒。（青鳥旅行提供）

黃子佼和老婆孟耿如在上月19日迎來寶貝女兒「黃玉米」，喜迎寶寶滿月的夫妻倆，除了感謝大家給予的各種物資應援和祝福外，也決定延續這份喜悅，將資源分享給更多需要被關注的弱勢兒童公益單位。於是，攜手台中知名蛋捲品牌「青鳥旅行」，推出愛女黃玉米同款「彌月公益禮盒」，一同為「忠義基金會」弱勢孩童助養計畫，做幸福的傳遞。

儘管夫妻倆各自忙錄，初為人父的黃子佼工作滿檔，新手媽媽孟耿如因為女兒夜奶影響睡眠，二人對於寶貝的滿月禮仍不遺餘力，一點都不馬虎！蘊藏故事性的禮盒設計，就像記憶刻畫，將二人所有的寵物家人，包含已逝的愛犬「元氣」全都描繪其中。黃子佼一分享藏在彌月禮盒的秘密，立刻引起網友共鳴：「全家都到齊了」、「好用心唷！看到元氣心有揪一下耶」、「看到元氣一起 真好」、「這設計真的太想收藏了啦」。相信元氣也很開心能夠參與新生命的到來。

黃子佼也特別錄製影片在臉書宣佈好消息：「我想幫助小孩子，因為在生完玉米之後會有很多的感動跟感觸，世界上有很多的小朋友也很需要愛，可是礙於資源有限、各種狀況⋯⋯；所以非常感謝青鳥旅行去找公益單位洽談，用最快的速度決定這一切，推出黃玉米彌月公益禮盒。」

他期許透過「義賣」女兒同款彌月禮盒，凝聚更多的愛與關懷，讓弱勢兒童有個安穩日常、改變命運的機會，也讓這份滿月禮，不僅僅是與親朋好友分享喜悅的禮品，更乘載著為社會公益盡一份心力的信念。即日起至7月3日於青鳥旅行官網限量販售，將於每盒「黃玉米彌月公益禮盒」提撥200元予「忠義基金會—蒲公英寶寶助養計畫」。