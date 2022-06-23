選秀節目《聲夢傳奇》出身的15歲香港歌手姚焯菲（Chantel），甜美外型下還有副好歌喉，受到不少粉絲喜愛，更被封為「國民初戀」，不過近日她卻疑似遭曝光和男友的親暱短片及合照，引起網友熱議，而她本人目前仍未對傳言做出回應。

據港媒報導，網上流傳疑似姚焯菲和男友的親密合照與影片，不僅同遊迪士尼，還戴情侶手環，而網友發現影片中的女生胸前有一顆痣，加上自拍的手機殼和她的一樣，甚至男方還標記她的IG帳號，讓網友都認為是姚焯菲沒錯。

姚焯菲遭瘋傳秘戀一年。(圖／翻攝自東網)

不過姚焯菲之前聲稱是母胎單身，並表示想專注在學業和唱歌上，現似乎有男友了，且還遭爆料已秘戀一年，讓不少粉絲都相當崩潰，直呼心碎了，而對於她傳出戀情，《東網》致電姚焯菲經紀人求證，暫時還沒有回覆。

姚焯菲去年參加選秀節目《聲夢傳奇》獲得亞軍，成功出道，因甜美嗓音圈粉無數，有「國民初戀」稱號，現為女子組合「After Class」成員之一，本來就家境優渥的她，出道後演出機會不斷，也是廣告界寵兒，年僅15歲就已是圈內小富婆。