保大員警以徒步巡邏，並透過自製海報圖像，與民眾互動解說。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

保大宣導八大類跟騷行為，包括：監視觀察、尾隨接近、寄送物品、冒用個資、不當追求、妨害名譽、通訊騷擾、歧視貶抑。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

《跟蹤騷擾防制法》6月1日施行，為使民眾瞭解新法規範，北市保安警察大隊第二中隊警員蔡葉闔、余明展等2人，在大稻埕碼頭人潮聚集處，設置「機動派出所」執行宣導勤務，以徒步巡邏方式主動出擊，透過自製海報圖像解說與民眾深入淺出的互動，加深民眾對跟蹤騷擾行為及求助管道的認知，以強化自我保護能力及防制觀念。

保大員警特別手持海報標語向民眾宣導跟蹤法，提醒民眾如果遇到以「人員、車輛、工具、設備、電子通訊、網際網路或其他方式，持續或反覆違反特定人意願，且與性或性別有關，包括：監視觀察、尾隨接近、寄送物品、冒用個資、不當追求、妨害名譽、通訊騷擾、歧視貶抑等八大類跟蹤騷擾行為，迫使被害者心生畏怖，足以影響日常生活或社會活動」，就是涉嫌違反跟騷法，民眾可立即撥打110報警協助，也可下載「北市警政APP」，即時運用「視訊報案、警示跑馬燈、求救鈴」等功能，加強即時自我保護能力，遇到類似狀況不再惶恐不安，求助無門。

保大表示，跟騷行為具有「高發生率、高恐懼性、高危險性、高傷害性」等4高特徵，對被害人日常生活及身心安全，都具有相當程度的破壞性與危險性；而跟騷法的制定就是為保護個人身心安全、生活私密領域及資訊隱私能夠免受侵擾，若民眾遇跟蹤騷擾，儘可能以錄音、錄影方式記錄下被跟蹤騷擾的過程，以利完整還原被害事實，當警方即時介入調查時，即可充分保全證據以利釐清真相。