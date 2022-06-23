威力彩16連槓終結！今（23日）晚間開獎，6.1億頭獎1人獨得，獎落位於彰化縣北斗鎮居仁里宮後街20號1樓的「新旺吉商行」。

威力彩第111000050期23日晚間開獎，第一區中獎號碼由小到大依序為01、02、17、32、33、35，第二區中獎號碼為04。威力彩採取隨機加碼，只要頭獎金額未達3億元，當期額外加碼2億元，當期活動限加碼1次。

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