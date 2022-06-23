澎湃新聞23日報導，受持續強降雨影響，大陸華南西江19日發生2022年第4號洪水，流域防汛形勢十分嚴峻。根據大陸水利部珠江委統一調度，20日15時起，廣西大藤峽水利樞紐工程（大藤峽工程）開啟攔洪運用，在保障工程自身安全的前提下調度控洩。截至23日8時，工程攔蓄洪水約7億立方米，避免了與桂江洪水疊加，有效減輕梧州和粵港澳大灣區防洪壓力。

為迎戰西江第4號洪水，按照水利部珠江委調度指令，大藤峽公司提前將庫水位降至防洪運用最低水位44米運行，預騰空7億立方米庫容，在確保自身安全的前提下攔洪削峰，動態調整出庫流量，有效減輕下游防洪壓力，充分發揮流域骨幹樞紐防洪作用。

6月20日15時，水庫自44米水位開始攔蓄，為最大限度錯開桂江洪峰，21日17時水庫開始加大攔蓄洪水力度，22日20時攔蓄至50米水位，23日8時攔蓄至初期運行最高水位52米，攔蓄洪水約7億立方米。

當前仍處於防汛關鍵時期，據氣象預報，6月底大藤峽工程還可能遭遇暴雨洪水影響，防汛任務依然繁重。大藤峽公司表示，將按照水利部、水利部珠江委統一部署，繼續加強水情預測預報預警，科學精細調度水庫，強化溝通協調、資訊報送和值班值守，全力做好暴雨洪水防禦各項工作，確保工程度汛安全和上下游人民群眾生命財產安全。

大藤峽工程是大陸國務院確定的172項節水供水重大水利工程的標誌性專案，也是珠江流域防洪控制性工程。總投資357.36億元人民幣，總工期9年。工程於2014年11月開工建設，目前工程雖在建設期，但已具備52米高程控制運用水位下全線擋水條件。