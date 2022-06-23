飾演IU兒子的嬰兒演員嬰兒演員反應超好。（車庫娛樂提供）

飾演育幼院男童「海進」的小童星戲外相當活潑好動。（車庫娛樂提供）

宋康昊（左起）、姜棟元、IU、李周映跨海問候臺灣觀眾。（車庫娛樂提供）

日本名導是枝裕和執導首部韓片《嬰兒轉運站》是以嬰兒保護艙所牽起的緣分為故事主軸，刻劃出擁有不同苦衷的人們最特別的旅程，上月在坎城影展首映獲12分鐘掌聲，更將宋康昊推上坎城影帝寶座，成為首位獲該獎的韓國男星。除了主演們的精湛表現外，是枝裕和獨特細膩的執導風格，以及一點一滴刺痛人心、透析人性的故事感到動容不已。

該片是李知恩（IU）首部演出的商業電影，她在片中飾演未婚生子的媽媽「素英」一角，也展現了激烈的怒罵演技，宋康昊更對她的表現讚不絕口：「知恩在《我的大叔》等作中展現精湛演技，我知道她真的是名很棒的演員，但沒想到她能表現得如此殺氣騰騰。」還透露他很喜歡李知恩在戲中因為太生氣突然踢車椅的場面，他說：「當時我和姜棟元真的嚇了一跳！身體自動往前傾，演技很自然地就出來了，我最喜歡的就是這場戲了！」

飾演李知恩兒子「羽星」的嬰兒演員也引起話題，是導演當初在疫情下，透過看影片的方式進行選角，是枝裕和透露他是故意選了對聲音很有反應、會一直有動作的嬰兒，「在拍攝現場，當宋康昊一有動作，小嬰兒的視線就會一直跟著他，而且還曾即興演出摸了對手演員的臉，讓我非常驚訝，他是個對眼前的世界很感興趣的孩子。而且在高鐵上的那場戲，小嬰兒還一直握著姜棟元的手，這都是在無預期之下發生的。我想這可能是因為大人們的演技都十分生動，小嬰兒演員才會這樣吧。」

是枝裕和導演還說：「在電影的最後，小嬰兒演員突然發出很大的聲音看著宋康昊演員呢！」宋康昊對此也幽默地說：「小嬰兒看著我後，彷彿在說：『宋大叔差不多可以了吧？這幕已經拍很多次了，我覺得拍到這裡就好了吧？』我也覺得拍得差不多了，所以有種像是在跟小嬰兒對話的感覺！」

飾演育幼院男童「海進」的小童星則是是枝裕和在甄選會上找到的孩子，「開拍後沒有給他劇本，而是透過口譯給他臺詞。他是個感覺很好的孩子，在旅途中故事開始往悲傷的方向展開時，觀眾透過他的表情都能感受到那股情緒。」不過戲外，導演則苦笑透露其實很辛苦，「他好像非常喜歡電影的拍攝現場，十分活潑、情緒很高昂，幸好有姜棟元幫忙照顧，當大家需要在沉靜的氣氛下拍攝別場戲時，棟元就會帶他去旁邊一起玩滑板，真的很會照顧小孩。不管小童星情緒多麼高漲，棟元都沒發過脾氣。」

另外，對於首度合作的姜棟元，李知恩表示：「現在看到前輩的臉仍感到很不可思議！在演藝圈真的看了許多很帥氣、美麗的人，但我覺得姜棟元前輩擁有十分特別的氛圍。覺得如果一直看他的話會有點失禮，但只要一不小心就會忍不住一直盯著他，我努力不將視線移到前輩臉上，這是和我自己之間的戰鬥。」姜棟元也分享2人拍攝的幕後花絮，「因為一直一起搭車移動，我和知恩常坐在後座，所以很常照顧小嬰兒。不過我們的運氣很好，小嬰兒真的非常乖巧，有時遇到該哭泣的戲時，他的心情一樣很好，他母親就會跟他說快點哭啊之類的。」

該片將於明（24日）在臺上映，主演群宋康昊、姜棟元、裴斗娜、李知恩、李周映也親自錄製影片問候臺灣觀眾，他們表示：「《嬰兒轉運站》是部敘述一群人，因為嬰兒保護艙而展開特別旅程的電影。因為彼此而開始有所轉變的我們的故事，希望能帶給這世上所有事物一點慰藉！很開心《嬰兒轉運站》將在臺灣上映，臺灣觀眾一定也要到戲院欣賞本作喔！」