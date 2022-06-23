近年來大陸官方力挺新能源車發展，外資企業紛紛擴大當地布局。其中，德國車廠寶馬（BMW）23日表示，隨著集團加速生產電動車，投資人民幣150億元的遼寧省瀋陽市華晨寶馬Lydia工廠已開業投產。

德國之聲中文網報導，寶馬表示，Lydia工廠是寶馬在大陸的第三座汽車組裝廠，將使寶馬在全球最大汽車市場—大陸的年產量從2021年的70萬輛，增加到83萬輛。Lydia工廠的設計能夠根據市場需求，在其靈活的生產線上製造以電池驅動的電動車。

除了寶馬以外，不少外資車廠也搶攻大陸新能源車市。外電指出，現代汽車表示，計畫在大陸銷售氫能汽車，但時間未定。韓國媒體The Guru稍早報導，現代汽車尋求在2022年內，在大陸銷售其Nexo氫燃料電池車。

另外，廣汽本田新車型「e：NP1」於20日上市，象徵該公司邁出全面電動化的重要一步。目前，廣汽本田首座為電動車打造的全新專屬工廠（位於廣汽本田廣州開發區工廠廠區內）正在建設中，預計2024年投產。