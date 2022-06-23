外國企業來台做第一上市櫃KY股自2019年康友KY事件後就頻爆雷，外界質疑台灣是否仍要繼續保有這樣的制度、害投資人踩雷。金管會證期局副局長蔡麗玲23日回應，為了擴大資本市場規模、讓投資人有更多投資標的、維持台股市場競爭力三因素下，此制度還是有必要，且14年來KY公司配發給投資人的現金股利超過2千億元，對台灣資本市場有一定貢獻，現已祭四大強化措施來監管，相信可兼顧台股市場競爭力、投資人保障。

2019年開始KY股就相繼爆雷，先是康友-KY驚爆掏空案，接著凱羿、VHQ等KY公司突然爆出鉅額虧損，而淘帝-KY也捲入掏空3億人民幣、做假帳、內線交易等弊案。立委張其祿日前指出，如果對KY股無法建立有效稽核及監管機制，就該進一步思考台灣是否仍要繼續保有外國企業來台第一上市股票的制度。

蔡麗玲指出，為了擴大資本市場規模、讓投資人有更多標的，2008年我國就已開放外國企業來台上市櫃，截至2022年5月底，KY公司達108家，其中上市77家、上櫃31家，這些公司配發給投資人的現金股利超過2千億元，對台灣資本市場有一定貢獻。

蔡麗玲表示，近二年也已有四大強化措施來監管KY股，包括：強化公司治理職能、加強專家監督職能、提高市場監理強度、加強投資人保護，像是KY公司的台灣董事比重要提高、承銷商保薦期由二年延長至三年、募集資金時要存到台資銀行，避免大股東掏空落跑，還修正了「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」即將上路。

蔡麗玲指出，會計師查核大陸KY公司，除了與當地會計師事務所合作外，也可以申請審計證去當地查核，現在最新要求是會計師出具查核報告時不能提到其他會計師的工作，最終查核責任必須是台灣會計師承擔，強化控管KY查核報告品質。蔡麗玲指出，原本第二季財報必須請會計師查核簽證，證交所也訂了函證指引，掛牌KY公司要持續與簽證會計師保持聯絡，實地抽檢審閱KY公司財報時比一般上市櫃標準還要高，另外，金管會在檢查會計師事務所時也會提高會計師對KY公司查核的抽查，提高審計品質。蔡麗玲強調，在開放外國企業來台上市櫃時就已注意到KY股註冊地在國外的特殊性質，已督導證交所與櫃買中心要有嚴格的監理機制，借重專家像會計師、承銷商查核，也強化公司治理、內控、加強資訊揭露，並配合陸委會的兩岸政策，訂定管控機制。

KY爆雷風險有比一般上市櫃高嗎？蔡麗玲指出，這個風險無法比較，但「投資人權益是重中之重」，有影響投資人權益的金管會都會密切注意。