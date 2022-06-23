有線電視「台灣好吃驚」，雲林縣長張麗善將登場介紹雲林各地特色。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

有線電視「台灣好吃驚」，雲林縣長張麗善將登場介紹雲林各地特色。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

有線電視「台灣好吃驚」，雲林縣長張麗善將登場介紹雲林各地特色。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

國內有線電視「台灣好吃驚」節目，全日文製作，介紹許多讓日本人、台灣人都吃驚的特殊風土人情，將首次前進雲林，透過日本朋友的視角，讓大家重新認識雲林，本月29日晚上9點30分的《尋找雲林甘藷看板》，雲林縣長張麗善將在節目中亮麗登場，邀請大家一起來觀賞。

雲林縣政府新聞處處長羅楚東表示，縣長張麗善將在《尋找雲林甘藷看板》節目中，介紹水林鄉最著名的在地特產甘藷，以及獨家藝術好料理。另外，7月13日晚上9點30分還有《尋找媽祖的救命恩人》，介紹媽祖宗教文化，讓雲林縣的各地特色更廣為人知。