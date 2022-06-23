補教名師呂捷深受年輕世代學子歡迎，但較少人知道他年輕時的奮鬥史；呂捷今(23日)在臉書透露黑歷史，原來他剛出來教書時也曾受欺壓，還被一位前輩揚言「封殺」，甚至還到處打電話要斷他的補教之路，所幸結局大反轉，也讓呂捷直呼：「輩份，是別人給的，面子是自己丟的！」

日前電視新聞台主播曾爆出「宮鬥」戲碼，其實每個業界都是一個江湖，呂捷今(23日)在臉書分享補教界黑歷史：「還記得剛出來教書的時候，我也曾經飽受欺凌...嘿 !『你的個性怎麼可能被欺負！』哈哈......出社會後為了生存，很多人會開始變得沒有＂個性＂...（我也不例外）曾經有位到處逢迎拍馬、趨紅踩綠的老師在酒桌上嗆聲...他的輩份比我高，他要封殺我！而且他還真的到處打電話給班主任斷我的路」。

呂捷透露年輕時曾受欺凌，被虧「你的個性怎麼可能被欺負」。（圖／取自呂捷臉書）

年輕的呂捷如此遭到前輩霸凌，沒想到結局出乎意料大反轉：「只是力道太弱了......我感受不到~有一次在某間補習班不期而遇...他滿臉笑容熱情的跟我打招呼！我也"親切"的回他『老師好～』這不禁讓我想起我師父謝明政老師的話：『輩份，是別人給的，面子是自己丟的！』職位、輩份當然有高低，但是…尊重很重要！散播歡樂散播愛！莫欺少年窮～啾咪」，看似最終關鍵仍是看「實力」，要「封殺」人沒那麼容易。

網友也給他讚聲：「我認識的呂捷老師，不會在成名之後就大頭症， 相反的，您一直記得低潮時期受到的對待及不讓自己成為那樣的人，所以一直保持初我，難怪這麼多人喜歡您」、「人在江湖飄，誰能不挨刀，來個華麗轉身！」、「原來呂捷老師是師承謝明政老師呀，他也是我的高四重考班老師，教學風格非常『文青』，但也讓人記憶深刻呀」、「路遙知馬力，日久見人心！」、「輩份，是別人給的；面子，是自己丟的。謝謝每次諺語~」。