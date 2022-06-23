中職本季前2高薪的本土投手23日在天母上演「王見王」戲碼，味全龍「龍王」王維中繳出6.1局失2分的好投，率隊以8比2勝出，也讓富邦悍將上半季淘汰指數歸零；龍隊雖拿下勝利，但賽後卻有利空消息傳出，拿下本季首勝的王維中背部不適，接下來恐有一段時間無法登板。

王維中投完6局用球數90球，7局續投1出局面對申皓瑋投出觸身球保送，球隊也決定將他換下，最終他用100球投6.1局，投出7次三振、2保送，被敲7支安打、失2分，拿下本季首勝也獲選單場MVP。

龍隊雖拿下勝利，但賽後卻傳出王維中背部不適的利空消息，葉君璋說：「不是很妙。不是手，是背，需要休息。」對於王維中接下來的打算，葉總表示，接下來只能休息、復健、再休息、再復健。他也確定王維中接下來有段時間沒辦法投，還坦言非常憂心。

「剛好對到小老弟（申皓瑋），太亢奮了。」王維中透露這是自己首度碰上背部不適的狀況，但他自認身體狀況應該沒這麼嚴重，可是還是會遵照教練團的安排，明天將到醫院檢查，再評估後續狀況，「多少會擔心，但我有把握能夠趕快好起來，因為狀況越來越好，不想要再受到傷勢影響。」

過去王維中登板時隊友很少給予火力支援，今天在首局因吉力吉撈・鞏冠滿貫炮，單局就獲得5分奧援，也讓他很不習慣，他笑著說：「真的滿爽的，很久沒這麼好投了。」

王維中也還原當時看到鞏冠開轟的心情，「那時後看到朱立人（鞏冠原名）在打時，想說他們兩個曾經在印地安人同隊那麼久，想說他們會不會互相讓，當時滿壘時心想只要有安打就夠了，結果打出去，本來還以為是飛球，但隊友往上看，聽到他們歡呼才知道全壘打。」

本季首勝開張也讓王維中安心許多，但他強調自己不在乎是否拿勝投，只希望自己登板都能繳出優質先發，其他就靠隊友發揮，「不管下場時是落後、平手還是領先，只要球隊贏球就好。」