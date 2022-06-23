歷經2年疫情紛擾的偃旗息鼓後，中國富豪在全球資產市場又逐漸活躍起來。在全球正處渴望經濟復蘇的當下，一位名為Nani Wang的神秘女富豪在意大利撒丁尼亞島以8000萬歐元（合台幣25億元）現金，一次性付款買下了被稱為地中海5大高級莊園之一的超級豪宅。此一豪奢之舉震驚了意大利媒體圈，但媒體訪查後所知有限，只知這位女富豪年僅33歲，是中國電子商務巨頭的董事會成員。

據《一財網》引述意大利撒丁尼亞島媒體《L'Unione Sarda》報導說，6月18日意媒曬出一座莊園的照片以及交易支票，聲稱一位來自中國的神秘女富豪以8000萬歐元現金買下了當地超級豪宅，但這位買家的真實身份仍然成謎。

支票信息顯示，這位名叫Nani Wang神秘富豪既未分階段付款，也未借道開曼群島離岸公司名義購買來避稅。她在今年4月8日直接將8000萬歐元存入美籍屋主的瑞士銀行賬戶。

報導說，這件事之所以在撒丁尼亞島引起關注，是因為該豪宅一向被稱為「地中5大高級莊園」之一，坐落於著名的翡翠海灘塞爾沃港，上世紀70年代曾由英國大亨查爾斯．克洛爾勳爵擁有。豪宅占地4公頃，有3個私人海灘、4間豪華VIP套間、8間客房、1間電影放映室、1個直升機停機坪和一座私人游泳池。

意大利媒體經過查訪後仍不清楚這位神秘女富豪的具體身份，只知道她的背景為「中國電子商務巨頭」，年僅33歲，出生於中國江蘇省。

《一財網》查詢《天眼查》資料顯示，2018年12月在香港成立的京東健康有限公司(JD Health HK. Limited)負責人名為Nani Wang，彭博信息查詢網頁也顯示，名為Nani Wang的人士是京東健康國際公司(JD Health International Inc)的前董事會成員。

報導說，京東健康於2020年在香港上市，不過其招股書中「董事會與參與各方」項目中，沒有出現Nani Wang的名字。由於各種公開資料中沒有Nani Wang的更多信息，地中海超級豪宅的神秘買家究竟是誰，至今仍然是謎。