經濟部即將在27日召開電價審議委員會臨時會，希望在這次電價審議時，申請讓調漲電價打開3％天花板限制。（杜宜諳攝）

對於經濟部喊漲電價一事，PTT網友痛批，「爛政府」、「小老百姓活不下去」，還有網友諷刺，「用愛發電的後果」、「反核的付錢」、「不缺電，但電價漲到人民自動節電」、「與病毒共存不恐怖，恐怖的是與民進黨共存」。

經濟部長王美花23日表示，受到俄烏戰爭持續，全球燃料價格持續高點，造成很大的壓力，跟去年沒有戰爭時相比，漲了3至4倍，「不只是台電，中油財務成本也有很大的壓力」，預計會提出相關方案，在下周一審議會討論。

經濟部即將在27日召開電價審議委員會臨時會，台電累計1～5月虧損將近500億元，希望在這次電價審議時，申請讓調漲電價打開3％天花板限制，平均漲幅8％，或工業漲10％以上皆在考量之內。

PTT網友痛批，「反核的付錢」、「反核仔要不要出來面對」、「爛政府」、「小老百姓活不下去」、「3月時是說不受烏俄戰爭影響，有更便宜的天然氣？」

2015年3月14日「廢核遊行」在台北市登場，出現「用愛發電」標語。（圖／本報資料照片）

有民眾諷刺，「不缺電，但要漲電價」、「這是有台灣價值的電價，和馬英九不同」、「蔡英文政績」、「四個不同意，台灣更有力」、「開始要為漲電價護航了」、「綠電好棒」、「綠色執政，漲價保證」、「民主的電用起來就是不一樣！貴很合理！」、「不缺電，但電價漲到人民自動節電」、「與病毒共存不恐怖，恐怖的是與民進黨共存」。

還有網友模仿陳時中和蘇貞昌的語氣，「在那叫什麼叫，不要太不滿」，其他民眾更大酸「用愛發電的後果」、「死忠的喜迎漲價」、「反核的安靜無聲」、「說個笑話，我是人我反核」、「不管啦台電藏電」、「時空背景不同」、「民主漲價」、「經濟二十年來最好，嫌貴的都是自己太窮」、「這四年你過得好嗎」、「你們要自立自強啊」、「自已愛投活該」、「史上最缺德假掰的政黨」、「比俄羅斯便宜的新合約在哪裡？」「817就愛這一味」！