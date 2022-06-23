在網路上自封「FBI帥哥」的網紅鄧佳華，一舉一動都常引發熱烈討論，不久前甚至豁出去拍謎片，成功拉抬人氣；鄧佳華不時會向美女網紅告白，或是特地探班求合照，今（23日）在臉書曬出和女模吳芸帆比腕力、激戰26秒的影片，過程中還看著女方傲人雙球喊「好大」，畫面不免引人遐想。

鄧佳華在離開網紅連千毅後，轉型成本土AV男優，成功引起話題，平時他每隔一段時間會有「新對象」，和網美、女模或明星告白，甚至會「一廂情願」說和對方穩定交往中；今日鄧佳華在臉書曬出一段影片，女主角是日前才穩交的漂亮女模吳芸帆，他透露是前幾天去探班拍的。

畫面中鄧佳華和吳芸帆坐在一旁突然要比腕力，她穿著一件白色深V背心，傲人雙球也幾乎快掉出來；兩人PK腕力時，發現吳芸帆被這個狀況逗笑，一手正在比腕力，另一手摀著嘴巴，而鄧佳華居然出力到手臂爆青筋，看著吳芸帆豪乳嘴上念念有詞，「好大哦！好大哦！」最後還輸給了吳芸帆。

影片曝光後，網友也紛紛表達不同看法，「這女生也是犧牲很大」、「幹嘛不一起拍AV，應該全世界想看」、「好大喔真的好大，這啥對話內容」、「角度錯了」、「為了錢犧牲」、「吳芸帆正妹推推」。