播出將近25年、7000集的《消費高手》，是台灣最長壽的消費資訊型節目，製作人兼主持人支藝樺今(23日)下午，突然傳給商品行銷部30位同仁一封離別信，告知即將在6月30卸下顧問職及主持25年的節目，「人生在不同的時間點都有轉彎的機會，每一個轉彎就是一個新起點，相信認真堅持做好自己，下個階段一定會更美好。」

支藝樺任職23年，被稱為民視賺錢的金雞母，開創《消費高手》節目、購物網站，開發主導保健品牌系列商品，擔任商品行銷部執行長期間，帶領30多人的業務團隊，創造年度6億以上佳績。2020年商品行銷部營收最高峰時，支藝樺突然閃辭，後續以顧問身份繼續協助，今年6月30顧問合約結束，她以人生另有規劃為由，卸下顧問及主持人職務。

外界好奇支藝樺的下一步？支藝樺說：「人生最美好的時光都在民視度過，謝謝所有長官一直以來給予機會，讓她開創發揮，創下許多電視台第一名的成績，也在自己的工作成績單上留下美好紀錄。今年53歲的她，要在人生下半場繼續揮灑，也要好好享受生活，讓人生更精彩。」