澎湃新聞23日報導，大陸國家廣播電視總局、文化和旅遊部22日共同聯合發布《網路主播行為規範》（《規範》）規定，對於需要較高專業水準（如醫療衛生、財經金融、法律、教育）的直播內容，主播應取得相應執業資質，並向直播平台報備執業資質，直播平台應審核主播資質及備案。澎湃新聞報導，在《規範》下發之前，抖音內部已篩查類似執業資質，對於涉及醫療、財經、法律、教育等領域的專業直播，均已要求對方出示相關資質，例如法律直播需要有相應的資格證書。

騰訊旗下微信視訊號團隊稱，根據相關法律法規以及《微信視訊號營運規範》《微信視訊號直播行為規範》《微信個人帳號使用規範》《微信公眾平台營運規範》等相關規定，平台對於需要較高專業水準的帳號完成認證並提供相關資質證明，如果沒有相關資質，平台將根據違規程度給與封號、掐斷直播、限制推薦、扣除信用分等處置。

「微信一直積極維護平台內容生態健康，對違法違規行為和內容持零容忍態度。為保障用戶安全，規範相關行業直播以及短視頻發布等行為。」視訊號團隊表示。

視頻號團隊還表示，平台有嚴格的資質管理，除通過認證體系來加強資質管理外，還會結合用戶舉報、平台巡查、機器發現等方式加強直播與短視訊開播和發布內容管理，同時平台將會通過定時發布平台公告等方式，加強創作者教育，強化合規認知。

另一位遊戲直播平台相關人員指出，平台上以遊戲直播內容為主，高專業水準直播內容較少。而《網路主播行為規範》剛發布，日常對於平台工作影響比較多的應該是審核、合規營運方面的內容。「估計內部也是要有一段時間來消化和制定具體的調整規範。」

一位從業人士稱，平台對相關資質的認定，應該和相關行業的規定一樣，比如醫療機構必須有醫療從業資質，教育行業必須有教師資格證等，各平台要求基本類似。

澎湃新聞報導，長期關注直播行業研究的艾媒諮詢CEO張毅說，在《規範》下發後，平台需要做的工作主要分三類。首先是嚴格執行，對於不符合規範的主播，需要及時整改。第二，要進行平台生態的整治，對現有主播加強培訓、組織學習，做好對主播相關資質的篩查工作。第三，對於受到影響的領域，需要進行持續進行相關主播的招募。

中國政法大學傳播法研究中心副主任朱巍認為，《規範》出台對平台來說，降低了相關審核風險，更利於內容的高品質發展。通過這樣的資質要求，原先主播行業學歷偏低、專業素質不夠、魚龍混雜有望改變，具有資質、真才實學的專業人士更容易脫穎而出，對平台和觀眾而言，也是雙贏。

上海漢盛律師事務所高級合夥人李旻稱，對於專業水準較高的直播內容，應該設定一定准入門檻，屢教不改的網路主播可以直接列入黑名單。