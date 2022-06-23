夏季常會出現午後雷陣雨，不少民眾為此準備雨鞋或是拖鞋，以防雙腳潮濕不舒服。不過有名男網友表示，女友的雨鞋高達7千元，讓他感到相當驚訝，沒想到竟釣出許多女網友回應「我也會這樣」！

原PO在Dcard發文表示，某次雨後他和女友先行回家，沒想到兩人再度出門時，女友竟將腳上的球鞋換成平常不太穿的馬汀鞋，還義正嚴詞表示「馬汀就是我的雨鞋啊」；雖然他也有該雙鞋款，但由於一雙不便宜，平常能愛護就愛護，女友卻讓這麼貴的鞋子一直淋濕，還說其他同學也都把馬汀鞋當成雨鞋，「是我的觀念太奇怪嗎？」

許多女性網友坦言，自己也會像原PO女友一樣把馬汀鞋當成雨鞋。（翻攝自Dcard）

對此，許多女網友紛紛回應「必須老實說…我也會這樣欸XD」、「我下雨也是選馬汀，因為皮靴的確是防雨很好用的單品，淋濕後擦乾即可，不會有太大的損耗，反而穿普通運動鞋才糟、濕了更麻煩，所以其實選擇蠻正確的」、「馬汀鞋不是就很能遮風避雨」、「穿運動鞋濕了超不舒服，下雨穿馬汀+1，有夠方便」、「很多人沒買雨鞋就會穿靴子吧，我自己就算有雨鞋還是蠻常穿馬汀的，馬汀很耐操啊」、「馬汀防水又穿不爛，去音樂祭各種被踩腳也穿馬汀，它就是軍靴不是嗎」。