美式足球大聯盟NFL的傳奇球星托尼·西拉古薩（Anthony Siragusa）昨(22日)驚傳辭世，1967年5月14日出生的他享年55歲。綽號「鵝」的他曾在NFL 的印第安納波利斯小馬隊和巴爾的摩烏鴉隊擔任防守截鋒長達12個賽季。在他從美式足球生涯引退後，他在2003年至2015年期間擔任福斯體育播出的NFL賽事裡的邊線戰術球評分析師，這位傳奇好手的離開令無數球界人士感到惋惜哀悼。

1990 年，西拉古薩在印第安納波利斯小馬隊開始了他的職業生涯，並最終成為NFL賽場上的重要防守截鋒球星，打出了漫長而成績卓著的職業生涯。小馬隊隊老闆吉姆·伊爾西（Jim Irsay）在推特上為失去西拉古薩表示哀悼，他說：「我和小馬隊的所有人一樣感到心碎。」

The NFL family mourns the loss of the great Tony "Goose" Siragusa. Our thoughts are with his family and loved ones during this difficult time. pic.twitter.com/pe53Nz24be — NFL (@NFL) June 22, 2022

西拉古薩在小馬隊效力了7個賽季，共完成了 16.5 次擒殺和 405次鏟球。1997 年，西拉古薩決定轉會到巴爾的摩烏鴉隊，在那裡他成為了他們主力防守中不可或缺的一部分。西拉古薩在烏鴉隊打了5個賽季，他在巴爾的摩的職業生涯成就因 2000年第35屆超級盃的勝利而攀上巔峰，當時烏鴉隊憑藉NFL歷史級偉大的防守表現奪冠。之後，西拉古薩又踢了一年，然後在 2001 賽季末退役。

退休後的西拉古薩成功轉型，擔任NFL兼職記者及邊線戰術球評分析師，他找到一種獨特的方式來報導美式足球，憑藉豐富的個性化表現贏得了更多球迷。西拉古薩甚至還斜槓當起了演員，他曾在經典影集《黑道家族》中扮演著名的角色弗蘭基·科蒂斯（Frankie Cortese）。

西拉古薩是一位有趣的美式足球「玩家」，他在球場上和球場下都發揮了影響力，善用自己獨特的個性與魅力，在NFL產業中開闢出一條精彩人生道路。前隊友雷·劉易斯（Ray Lewis）如此哀悼表示：「我們失去了一個偉大的人，但上帝得到了一位偉大的天使」。