外送公司要推出「打蟑螂、打蜘蛛」服務嗎？有外送員在臉書分享有趣經驗，他表示接到1張外送單，備註上寫著「請幫忙上樓殺蟑螂(1隻)拜託！」，他爬上6樓送餐後，花3秒鐘時間解決，又獲得正妹300元小費，雖完美達成任務「但他認為「沒有電梯的6樓比蟑螂可怕」。

一名男子在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文，他表示晚間10點多接了1張外送單，他一看備註「請幫忙上樓殺蟑螂(1隻)拜託！會額外給小費」，他表示自己不蟑螂，但是看門牌寫「6樓」又沒電梯，就是一陣腿軟感覺。

男子爬到6樓後，正妹立刻抽了5張衛生紙給他當「武器」，他一個箭步，3秒鐘快狠準活抓蟑螂，「沒有噴汁流血，輕重力道剛好」，此刻，耳邊傳來鼓掌聲喊著「好厲害」，正妹也當場拿了3張百鈔給他，對於這特別的經驗，其後遺症就是「腿軟」，也坦言「6樓比蟑螂可怕」。

外送員送餐爬6樓幫正妹殺蟑螂，現賺300元小費，但是，沒有電梯的6樓讓他腿軟害怕了。（翻攝自臉書外送員的奇聞怪事）

貼文一出，網友紛紛留言表示「我以為腳軟是除了打蟑螂還有其他服務」、「完了，我賺不到這小費」、「可以增加殺蟑螂服務了」、「我覺得應該新增『打蟑螂』、『打蜘蛛』等服務，我會下單的」、「你是真英雄」、「這讓我學到了！下次出現蟑螂我也要這樣」、「外送員最怕爬樓梯，其他的還可以」。

另外也有網友分享「我上次請外送員殺(蟑螂)好像是給100」、「之前跑黑貓幫抓過老鼠」。