基隆市政府今天表示，極地超馬好手林義傑曾邀請基隆市政府擔任綠能馬拉松指導單位，但因林義傑涉案交保，重創公益形象，市府決定取消擔任這項賽事的指導單位。

林義傑涉嫌向影視業者包攬訴訟，遭台北地檢署約談。檢察官訊後以林義傑涉犯律師法等罪，諭知新台幣20萬元交保。

基隆市政府晚間發新聞稿指出，為公益推廣基隆市戶外休閒運動，提升大眾對基隆市印象，市府曾應林義傑邀請，擔任原定7月2日在基隆舉辦的綠能馬拉松指導單位，協助主辦與承辦單位辦理路跑活動。

市府表示，林義傑及所屬公司涉入法律訴訟，已重創公益形象，市府屢獲民眾反映，林義傑形象已不適任綠能馬拉松代言人及要求主辦與承辦單位停辦及退費。

市府指出，綜合這些因素，決定不再擔任綠能馬拉松活動的指導單位，並請主辦與承辦單位自負全責及妥善處理退費事宜，以維護民眾及贊助單位權益。

「伊貝特報名網」今天宣布，原定7月2日在基隆舉辦的綠能馬拉松取消，並會將報名費退還給報名參賽的跑者。（編輯：李亨山）1110623