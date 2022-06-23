德國百年不織布龍頭科德寶集團旗下科德寶遠東股份有限公司，今日宣布與康舒科技子公司台康日能簽定再生能源電能及憑證購售契約，自今年下半年起，由台康日能位於高雄典寶溪D區滯洪池轉供200萬度綠電、相當於減少約1,018公噸的二氧化碳排放量，這是柯德寶遠東第二次採購康舒綠電。

科德寶遠東總經理林國明表示，科德寶遠東為了為響應台灣2050年淨零碳排路徑目標，第一階段已經與康舒合作，在台灣廠房屋頂裝設太陽光電系統，由於康舒擁有自家太陽能案場，可提供充足、穩定的綠能，同時康舒也是為台灣綠能產業中，少數擁有電源技術背景來作能源管理的上市公司，因此與採購康舒綠電、增加再生能源使用佔比，未來將持續盤點可用空間自建太陽光電系統，以循序漸進的方式逐步增加國際出口優勢，更希望帶動產業的供應鏈業者一同朝著淨零碳排前進。

康舒科技董事長許介立表示，康舒近年來積極布局發電、儲能與售電領域，朝向淨零減碳解決方案上的能源服務商前進，希望藉由與柯德寶合作的開端，為製造業出口海外時，能降低其所面臨的碳關稅問題。