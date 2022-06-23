空巴預期供應鏈瓶頸 2023年中緩和 23:472022/06/23 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空中巴士（Airbus）執行長法瑞（Guillaume Faury）23日在柏林航空展表示，預期供應鏈瓶頸可望自2023年中開始緩和，因為依據歷史經驗，危機通常持續12至18個月。對手波音甫於22日做出相似預測，預期供應鏈中斷持續至2023年底。 5月外銷訂單翻紅 有變數 科際 打入陸電動車供應鏈 《國際產業》日航汰換機隊大單 波音空巴都有機會 #供應鏈 #瓶頸 #緩和 #空巴 #空中巴士 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三星暫停拉貨 台系供應鏈恐遭殃 04:102022/06/20 證券．權證 東陽傳打進上海特斯拉供應鏈 04:102022/06/18 證券．權證 缺料緩解 車用PCB供應鏈樂 04:102022/06/20 證券．權證 新興科技、數位轉型帶動 5月工業生產連28紅 17:232022/06/23 財經 半導體修正 長線布局良機 04:102022/06/20 投資理財 憂供應鏈大亂 美西港口勞資談判企業心慌慌 04:102022/06/22 全球財經 台銀鳳凰城代表人辦事處 開業 04:102022/06/23 金融．稅務 俄媒：中國駐俄大使透露 中國將為俄羅斯提供飛機零件 11:312022/06/19 兩岸 雙空夾擊 中鋼7月盤價重摔 04:102022/06/21 財經要聞 錼創科技業績發表 2000億市值供應鏈站台 15:332022/06/23 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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