空中巴士（Airbus）執行長法瑞（Guillaume Faury）23日在柏林航空展表示，預期供應鏈瓶頸可望自2023年中開始緩和，因為依據歷史經驗，危機通常持續12至18個月。對手波音甫於22日做出相似預測，預期供應鏈中斷持續至2023年底。