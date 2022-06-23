美國老牌彩妝巨頭露華濃（Revlon）聲請破產，成了散戶大軍追捧的新獵物，迷因股熱再起，帶動露華濃股價大漲3日，創有史以來最佳連漲紀錄，與上周觸及的歷史低點相比暴漲650％。

美股三大指數22日震盪收跌，相較大盤表現低迷，露華濃股價卻一飛沖天，周三收盤大漲2.08美元或34％，以8.14美元作收。但周四開盤從高點崩跌，跌幅超過14％。

在散戶軍團助攻下，這家有90年歷史的美妝大廠，6月中旬聲請破產後反而拉出一波連3天漲勢，漲幅共計317％，創1996年2月來最佳連漲紀錄。若與上周觸抵的歷史低點相比，露華濃股價反彈650％。

露華濃股票自上周跌到新低價後，交易活動不冷反熱。道瓊市場數據（Dow Jones Market Data）顯示，21日（周二）露華濃成交量超過1.86億股。另據數據供應商FactSet資料，周二該美妝股的成交量是過去30日平均值的7倍。

周三露華濃成交量約1.75億股。拿客戶多為散戶投資人的富達（Fidelity）來說，露華濃是當天交易量第二大的個股，僅次於電動車龍頭特斯拉。與露華濃有關的選擇權交易也暴增，周三露華濃選擇權合約交易量逾21萬口，是今年前五個月總交易量的7倍左右。FactSet指出，最受歡迎的選擇權合約，押注露華濃股價上漲到10美元。

根據金融數據供應商Fintel，露華濃的空單幾乎居所有個股之冠，做空率達37％。被大舉放空的股票，容易成為散戶的軋空（short squeeze）目標，買盤湧出進而推升股價。

獨立研究機構Vanda Research發布報告指出，空頭部位有此規模，加上股價創低導致市值縮水到1億美元，露華濃股票對投機性最強的散戶大軍來說，是最完美的候選標的。

露華濃股價三級跳，讓人聯想到美國租車龍頭赫茲全球控股（Hertz Global Holdings），2020年聲請破產後，股價慘摔到56美分的低點，靠著散戶投資人熱捧，2周後又暴衝到5.5美元的高點。