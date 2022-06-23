管理諮詢公司AlixPartners報告指出，自疫情爆發以來，電動車原料成本激增逾一倍，每輛平均成本衝破8,000美元，主要是鎳和鋰等金屬價格躥揚，迫使電動車製造商大幅調漲售價。

根據AlixPartners報告顯示，截至5月，每輛電動車平均原料成本達8,255美元，較2020年3月的每輛3,381美元飆漲144％，主因是鎳、鋰和鈷等生產電動車電池的重要原料價格狂飆。

AlixPartners指出，過去兩年來，電動車特有的成本已由2,000美元躥揚至4,500美元。

生產成本上揚不僅限於電動車，傳統內燃引擎汽車的原料成本同樣翻漲逾一倍，升至平均每輛3,662美元，較2020年3月的1,779美元勁揚106％，主要因為鋼和鋁價格強彈。

在汽車生產成本飆漲的同時，汽車廠積極計劃在接下來幾年推出新款電動車。AlixPartners預測，2024年前全球上市的電動車將超過200款，相較於2021年的80款。

有鑑於此，AlixPartners預期，高成本可能減緩汽車廠推出新款電動車的步伐，將重心轉向獲利力。

福特汽車財務長勞勒（John Lawler）日前表示，大宗商品成本揚升抹去Mustang Mach-E電動休旅車的預期獲利。該車款在2020年稍晚上市時為公司創造獲利，但現在情況已經大不相同。

在此同時，電動車原料成本飆高促使大小型製造商調漲售價，將成本轉嫁給消費者。通用汽車（GM）日前宣布，悍馬電動皮卡售價將調漲6,250美元，主要基於零件、技術和物流成本上揚。

電動車大廠特斯拉（Tesla）與Lucid和Rivian等新興電動車業者，亦大幅調高電動車售價。以特斯拉為例，該公司日前再次調高美國市場所有車款售價，最高調漲6,000美元，反映原物料與物流成本上升。