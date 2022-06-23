23日移到台北和平籃球館舉行的PLG總冠軍賽G3，根據地主台北富邦勇士賽後給的相關比賽資訊，除了吸引爆滿的7000名觀眾進場，單日票房收入更達838萬元，商品收入也有75萬元，總計單日收入突破900萬元大關，單日進帳913萬元，加上富邦116比101力挫攻城獅，取得總冠軍賽2勝1敗領先，可以說是雙贏！

這也是富邦勇士本季首次平常日出現7000人滿場，畢竟PLG例行賽通常都在周末兩天，也就是周六與周日進行，例行賽出現在平常日的機率很低，本季只有出現在補賽情況，上次富邦勇士在自家主場平常日迎來滿場盛況，是在去年5月7日的上季總冠軍賽G1。

為了迎接本季首次主場總冠軍賽，富邦勇士今天除了在場外準備了大型燈光秀，更在賽前找來「電音女神」謝金燕到場演唱經典曲目，徹底嗨翻現場氣氛，富邦也在下半場提前控制比賽勝負，末節幾乎都以雙位數領先之姿，直到比賽結束槍響。

其實在新竹縣立體育館舉行的前兩場總冠軍賽，攻城獅也都開出亮眼數字，除了連兩場都是7200人滿場，G1單日收入也來到740萬元左右，G2也有710萬元左右收入，充分展現PLG本季的高人氣與吸金能力，甚至25日續在和平館舉行的總冠軍賽G4，也早已宣告7000張門票賣光了。