許多微生物無法用肉眼觀察，卻早就寄生在你的身上！英國科學家近日發表研究指出，人類臉上存在一種「毛囊蠕形蟎」（Demodex folliculorum），當你睡著的時候，牠們就會在毛細孔中交配生寶寶，就算一直洗臉也無法去除。

根據英國《BBC》報導，英國雷丁大學（University of Reading）研究人員研究毛囊蠕形蟎的行為，人類是毛囊蠕形蟎的宿主，不少人是從哺乳時期就染上，估計全世界90%的人類都被毛囊蠕形蟎寄生，就算經常洗臉也無法去除牠們。

研究人員指出，由於毛囊蠕形蟎長期寄生於人類的毛細孔中，逐漸失去抗紫外線的能力，當晚上人類熟睡時分泌出的賀爾蒙，會喚醒牠們開始進食、交配，毛囊蠕形蟎對人體無害，反而有助清潔毛細孔，使皮膚保持光滑。

不過人類一直無法擺脫的毛囊蠕形蟎，卻將面臨滅絕危機。研究人員透過基因定序發現，毛囊蠕形蟎因長期在毛孔內近親繁殖，導致每隻蟎蟲基因差異性相當小，未來若無法適應環境變化，恐難以存活下去。

根據國立自然科學博物館介紹，蠕形蟎寄生於人的皮膚內，主要刺吸人體細胞和皮脂腺為食物，少食角蛋白。2018年國外也有研究團隊拍下蠕形蟎的樣貌，讓不少網友大吃一驚。