合作金庫銀行致力提升數位金融服務，與財金公司共同進行「金融區塊鏈函證服務」，將區塊鏈技術融入傳統審計作業。大幅減少受查企業作業時間，改變傳統以往會計師辦理函證作業，須以人工方式填寫與郵寄紙本詢證函，不僅作業過程耗時費力、人為錯誤機率高，同時亦有丟失風險。

「金融區塊鏈函證服務」運用分散式帳簿技術之不可否認性、不易竄改性，並運用數位憑證與簽章進行驗證，大幅降低資料竄改、錯誤或遺失等風險，亦同時降低人工作業及郵寄時間及成本，達成企業客戶、會計師事務所、銀行三贏的局面，亦符合節能減碳趨勢，提升企業永續發展價值。

合作金庫銀行近年來積極數位轉型，不斷投入新興金融科技開發，並於6月23日會計研究發展基金會舉辦之「2022 ESG高峰會記者會暨金融區塊鏈函證頒獎典禮」獲頒「感謝狀」，展現出合作金庫銀行數位金融改革的決心及成果。

合作金庫銀行未來將持續推動創新服務與商品，結合跨領域科技技術，提供民眾全方位線上及線下金融應用場域。