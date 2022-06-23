受到通膨高漲拖累需求的影響，美國、歐元區與日本6月製造業採購經理人指數（PMI）皆呈現下滑，分別跌至23、22與四個月最低。

金融數據供應商標普全球（S＆P Global）23日公布，美國6月綜合 PMI初值由5月的53.6跌至51.2，創下五個月低點，但依然高於榮枯線50。其中，服務業PMI由53.4跌至51.6，改寫五個月新低，製造業PMI由57跌至52.4，創23個月新低。

美國通膨壓力攀升衝擊需求與民眾信心，導致製造業新訂單出現2020年7月以來首見萎縮。標普全球首席經濟學家威廉森（Chris Williamson）表示，美國6月商業擴張動能大幅放緩，商品與服務業需求劇烈下滑，預示第三季經濟恐怕萎縮的訊號。

歐元區6月綜合PMI初值由5月的54.8跌至51.9，創下16個月低點。服務業PMI由56.1下滑至52.8，創五個月低點。製造業由54.6降至52，寫下22個月最低。

至於日本6月綜合PMI從5月的52.3升至53.2，創去年11月以來最高。其中，服務業從52.6升至54.2，表現為2013年10月以來最佳。製造業由53.3降至52.7，此為今年2月以來最低。