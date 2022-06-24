衛福部長陳時中12日確診後至今仍快篩陽，李秉穎醫師表示，「沒有重症就很萬幸了」，而指揮中心發言人莊人祥補一句「可能李秉穎醫師有點開玩笑的成分，他是小兒科的啦，比較不清楚成人的部分！」對此，媒體人康仁俊表示，這麻煩了！莊人祥補這一句，以後要不要相信李秉穎醫師？一點也不好笑！

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中12日確診，因仍為快篩陽，僅外出上班卻未參與記者會。對此，台大感染科主治醫師李秉穎表示，「沒有重症就很萬幸了，打3劑還是有機率重症的」。

李秉穎醫師23日接受廣播節目專訪時，主持人詢問為何陳時中那麼多天都還是陽性？李秉穎表示，陳時中屬於高風險對象，年紀也大，每個人體質不一樣，年紀、共病不一樣，有的人比較久，如果沒有重症就很萬幸了，打3劑還是有機率重症。

在23日的疫情記者會，記者問發言人莊人祥，為何李秉穎醫師會認為陳時中沒有重症已經是萬幸，是什麼原因？

莊人祥回答說，可能李秉穎醫師有點開玩笑的成分，部長的身體，「我的觀察一直都很好」，跟確診之前沒有什麼太大的問題。所以為何他這麼說？「我真的不知道，他可能是小兒科的啦，比較不清楚成人的部分！」

對此，媒體人康仁俊23日在中天《大新聞大爆掛》表示，這麻煩了！莊人祥補這一句，以後要不要相信李秉穎醫師？一點也不好笑！