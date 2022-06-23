新北市幼童「恩恩」染疫不幸死亡案件，國民黨台北市議員王鴻薇表示，她身為母親，完全可以理解家屬不想讓孩子走得不明不白的心情。但民進黨官方瘋狂發文帶風向，政治操作之心，路人皆知。

王鴻薇23日在臉書貼文表示，恩恩案在民進黨的政治追殺下持續延燒，這麼小的孩子就這樣離開了，她身為母親，完全可以理解家屬想要釐清過程、不想讓孩子走得不明不白的心情。

王鴻薇指出，恩恩案悲劇的源頭，就是來自中央沒有超前部署，導致第一時間的SOP混亂，當時每個縣市的衛生局、消防局第一線人員都承受著巨大的壓力、接不完的電話。我們也相信，不可能有人會不理民眾求救、刻意找麻煩，拖延病人的就醫時間。

王鴻薇點出，指揮官陳時中當時就說，「沒有延誤送醫」，指揮中心的就醫指引，也在恩恩案後就立即修正放寬。這就說明，最大的問題就是指揮中心當時的SOP，讓1922、衛生局、消防局陷入一片混亂。陳時中早已公開說沒有延誤，但民進黨中央卻動用民進黨一票黨公職，近期仍不斷利用這個事件來對侯友宜進行政治追殺，甚至民進黨官方瘋狂發文帶風向，政治操作之心，路人皆知。