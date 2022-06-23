比基尼正妹倪娜，因為在屏東東港碼頭被網友拍到而爆紅，但也因為穿著清涼的比基尼，露出豐滿的上圍，疑似被網友酸言攻擊，因此，倪娜也在推特回應，「深知不可能讓所有人都喜歡我，但清楚自己沒有做出什麼壞事」，並感謝喜愛她的粉絲「一路陪我的所有人，有你們在，很幸運」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」，PO出3張照片，地點在港東琉線候船碼頭，看到1位上圍豐滿穿清涼比基尼站在路邊攔車，網友直呼「夏天到了」；這3張照片讓網友暴動「每年夏天我要去海邊」、「聽說台灣最美的風景是人」、「不能只有我看到」。

有名英文老師因為穿比基尼在路上攔車爆紅，面對網友的留言，她在推特上回應了。（翻攝自推特@nina_loveu）

事後發現，這名穿著「超小比基尼」正妹叫倪娜，還是一名英文老師，推特上「崩壞的英文老師倪娜 Nina」有23.2萬粉絲追蹤，倪娜時常在社群平台上PO出大尺度照片與影片。

倪娜被拍下好身材後，瞬間爆紅，她也在推特發文表示「謝謝大家的關心，有粉絲深怕我會因為這幾天路邊被偷拍的照片，就此關帳消失」，疑似被偷拍的照片被放在臉書社團，遭網友攻擊，不過她也坦言，「深知不可能讓所有人都喜歡我，我並不完美，不論外在或內在，只是我很清楚自己沒有做出什麼壞事」，並為自己打氣「以後的我仍會以現在的我為榜樣，繼續努力生活，度過每一天」，她最後也謝謝喜愛她的人表示「感謝一路陪我的所有人，有你們在，很幸運」。

有名英文老師因為穿比基尼在路上攔車爆紅，面對網友的留言，她在推特上回應了。（翻攝自推特@nina_loveu）