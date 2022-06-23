中華郵政公司為營造友善服務環境，並實現普惠金融的目標，即日起在全國逾3,190臺郵政自動櫃員機（ATM）新增日文、印尼文、越南文及泰文等4國語言，提供ATM存款、提款、轉帳、繳費及餘額查詢等常用功能支援多國語言操作介面。

中華郵政公司表示，自民國78年起，我國開始陸續引進外籍移工，根據勞動部統計處資料顯示，截至110年底外籍移工人數達67萬人，其中印尼籍23.7萬人（約占35％）、越南籍23.4萬人（約占35％）、泰國籍5.7萬人（約占8.5％）；又另依據內政部移民署統計，日本籍在臺居留人數亦超過1.5萬人。

因此，本次郵政ATM新增外國語言，除了展現對新住民、移工及留學生等的關懷，也響應政府新南向政策，積極打造無礙的金融環境，滿足不同使用者的需求，郵政ATM操作介面已有中文、英文、日文、印尼文、越南文及泰文等語系，支援逾80％以上在臺外籍人士的母語，讓多數在臺居留的外籍人士使用金融服務更為便利。

中華郵政公司強調，會持續以客戶體驗為核心，打造多元有感的全方位金融環境，將郵政服務融入民眾日常，與全民一同邁向普惠金融生活。