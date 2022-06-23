俄羅斯削減輸往德國的天然氣供應量後，德國23日將緊急天然氣計畫調升至「警戒等級」，意味著德國陷入長期天然氣供應短缺的風險高，距離限制供給又更近一步。

德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）23日宣布，德國啟動三階段緊急天然氣計畫中的第二階段，也就是「警戒等級」。

依據緊急天然氣計畫，天然氣供應中斷或是異常高的需求導致供給嚴重惡化時，可啟動第二階段。俄羅斯國營公司Gazprom上周將經由北溪管線輸往德國的天然氣減少六成。

哈柏克透過聲明稿表示，俄國總統普丁削減天然氣供應，是對德國的經濟攻擊。天然氣如今成為稀有商品，並示警價格可能飆高，恐打擊工業生產。

若德國進入緊急計畫的第三階段，政府將採行限制給供措施，產業首當其衝，對於將石油和天然氣作為原物料的企業打擊又更大。經濟學家與企業高層警告，此舉可能將歐洲經濟火車頭德國打入衰退。

哈柏克表示，他無法排除最終對產業限制供應天然氣的可能，不過政府採行的其他措施可能避免此一情況發生。他也呼籲消費者和產業節約使用天然氣。

德國在3月30日啟動緊急天然氣計畫的第一階段，大約在俄羅斯出兵烏克蘭的一個月之後。

德國數十年來倚重俄國供氣，但俄國的供給量逐漸減少，德國不得不向民眾示警，冬季時供給狀況可能相當緊繃，而且沒有預防措施能防止短缺。

天然氣短缺促使德國、義大利、奧地利和荷蘭等歐洲多國重返燃煤發電。哈柏克日前表示，政府宣布減用天然氣和燃燒更多煤炭是痛苦的決定，德國必須盡可能儲備天然氣。

依據德國法律，策略天然氣儲備量必須在10月前達到八成，11月前達到九成，但目前還不到六成。