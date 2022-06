馬來西亞人氣網紅沛妤(Pei Yu)擁有甜美臉蛋與超兇魔鬼身材,日前她PO出彎腰拿保齡球的美照,邪惡視角再次衝高人氣,IG已吸引104萬人追蹤。沛妤近日又轉換戰場,當位天空女孩,曬出兩張在飛機客座及駕駛艙的美圖,胸前洩出大片肉色春光,G級霸氣UU讓網友狂噴鼻血,全都被電暈。

新冠疫情肆虐全球,讓不少台灣人都不敢出國,但沛妤打完保齡球意猶未盡,決定來一趟說走就走的旅遊;幾天前她發文寫道:「Vacation vibes(休假氣氛)」,只見畫面中她躺靠在飛機的客艙座椅上,臉上戴著黑色口罩,從眼神中微微透露在狹窄空間受拘束的不習慣,但與此反差的則是胸前的大解放,只見藍色洋裝大片布包不住她的G級UU,肉色春光傾瀉而出電力十足,粉絲喊:「旁邊如果坐男乘客,保證全程都無睡意了(笑)」。

過了兩天,沛妤透露了她所來到的旅遊目的地,這次她改搭直升機,在駕駛艙副座俏麗回眸,胸前雪白UU在陽光映照下呼之欲出,一雙細長玉蔥腿也辣到不行;她寫道:「If I have ever seen magic, it has been in Africa(如果我見過魔法,那一定是在非洲了)」,並標註「#capetown」,原來她來到南非開普敦旅遊,從直升機視角看下去的美景令她驚艷,壯觀山海風光從擋風玻璃隱約可見,但網友則盯著她的絕美身材眼冒愛心。

沛妤用自己的美照帶大家暢遊南非,粉絲樂喊:「帶我飛」、「機師能安全降落?」、「妳會讓駕駛員分心啦~(大笑)」、「小心啊~別讓駕駛員分心喔」、「駕駛員根本無法專心啊啊~」、「希望駕駛員能保持專注」、「去南非那麼遠!」、「眼裡看到的只有妳」,狂刷無數排愛心。