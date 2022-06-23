馬來西亞人氣網紅沛妤（Pei Yu）擁有甜美臉蛋與超兇魔鬼身材，日前她PO出彎腰拿保齡球的美照，邪惡視角再次衝高人氣，IG已吸引104萬人追蹤。沛妤近日又轉換戰場，當位天空女孩，曬出兩張在飛機客座及駕駛艙的美圖，胸前洩出大片肉色春光，G級霸氣UU讓網友狂噴鼻血，全都被電暈。

新冠疫情肆虐全球，讓不少台灣人都不敢出國，但沛妤打完保齡球意猶未盡，決定來一趟說走就走的旅遊；幾天前她發文寫道：「Vacation vibes（休假氣氛）」，只見畫面中她躺靠在飛機的客艙座椅上，臉上戴著黑色口罩，從眼神中微微透露在狹窄空間受拘束的不習慣，但與此反差的則是胸前的大解放，只見藍色洋裝大片布包不住她的G級UU，肉色春光傾瀉而出電力十足，粉絲喊：「旁邊如果坐男乘客，保證全程都無睡意了(笑)」。

過了兩天，沛妤透露了她所來到的旅遊目的地，這次她改搭直升機，在駕駛艙副座俏麗回眸，胸前雪白UU在陽光映照下呼之欲出，一雙細長玉蔥腿也辣到不行；她寫道：「If I have ever seen magic, it has been in Africa（如果我見過魔法，那一定是在非洲了）」，並標註「#capetown」，原來她來到南非開普敦旅遊，從直升機視角看下去的美景令她驚艷，壯觀山海風光從擋風玻璃隱約可見，但網友則盯著她的絕美身材眼冒愛心。

沛妤用自己的美照帶大家暢遊南非，粉絲樂喊：「帶我飛」、「機師能安全降落？」、「妳會讓駕駛員分心啦~(大笑)」、「小心啊~別讓駕駛員分心喔」、「駕駛員根本無法專心啊啊~」、「希望駕駛員能保持專注」、「去南非那麼遠！」、「眼裡看到的只有妳」，狂刷無數排愛心。