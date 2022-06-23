產險疫苗陸續停賣，目前只剩3家可投保，不過，第一保表示，該公司疫苗險將在27日停止接新保單，仍接受續保。在第一保停售疫苗險之後，恐就只剩下南山和兆豐產兩家有條件接受民眾投保。

在防疫保單大理賠之後，產險業為了避免虧損續增，已經在4月中下旬都已一一停售，目前市面上只剩下「極少數」產險疫苗險還在銷售中，其中包括第一產險。

第一保在股東會後，第一保總經理呂秋敏表示，根據衛福部公告6施打疫苗險者比率已逾8成，市場需求已降低，因此，從27日開始不再接新單，24日則是最後一天接受疫苗險投保，但仍接受舊保戶續保。

至於市面上仍有接受網路投保疫苗險為兆豐產及南山產險兩家，兆豐產險在官網明白指出，該專案限投保1張，承保對象限中華民國國民且投保時須在中華民國境內，承保年齡為20足歲~80歲。至於未滿20足歲則無法網路投保，必須透過客服人員。但兆豐產險23日表示，「該公司疫苗險目前還有在賣，未來是否續銷售目前還在評估中」。

南山產險表示，該公司公司疫苗險專案有業務員通路的「金疫苗」專案以及網路投保「愛注疫」專案等二張，目前還持續銷售當中，但相關疫苗險投保有些限制，以「金疫苗」專案為例，一、首次投保者，該公司只接受6-18歲之被保險人。二、續保者，也就是曾經投保該商品且保單已滿期之被保險人，投保年齡為6歲至80歲，續保年齡最高至80歲。

至於網路投保「愛注疫」的部份，南山產險表示，該公司只承保限曾經投保該商品且保單已滿期之客戶，投保年齡是20~80歲。