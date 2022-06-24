+9男女有同志嗎？有正妹在網上詢問網友此問題，她表示國中時期確實看到不少「+9男女」，常常在走廊或教官室閒晃，但是到了高中後，便很少在校園看到「+9男女」，讓她不禁困惑想問「存在同志+9嗎？」；網友則表示「同志外顯比較柔弱，+9屁孩外顯比較外向，屬性相斥吧」。

一名正妹在「Dcard」發文，她表示在國中時期，在學校看不過少「+9男女」，整天在走廊和教官室閒晃，甚至抽菸和半身刺青，但是到了高中之後，就沒在校園看過「+9男女」，但自認為對+9沒有很深的了解，因此有個問題困惑她很久，她表示「存在同志+9嗎？從來沒看過同志+9，les也沒有」，在網路社群媒體上也沒看過，並認為「真的有這種生物存在嗎？」。

正妹在網上詢問「存在＋9同志嗎？」，網友認為「看過路邊坐一堆喝醉的+9妹，然後就開始喇舌旁邊歡呼」。（翻攝自Dcard）

文章一出，網友紛紛留言表示「同志外顯比較柔弱，+9屁孩外顯比較外向，屬性相斥吧」、「有啊！只是他們跟男+9氣質一樣，刺青、檳榔、阿比一樣不少，但是大老婆跟小老婆是18歲以下的男+9」、「看過路邊坐一堆喝醉的+9妹，然後就有兩個人開始喇舌旁邊歡呼」、「其實蠻多的欸，而且很多外表陽剛的都是0」。

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