總統蔡英文呼籲，政府和人民站在一起，正面回應人民的需求，一定能夠攜手度過挑戰。對此，國民黨立委葉毓蘭砲轟，最沒有資格談「正面回應人民需求」的，「不就是妳蔡英文總統嗎？」已經五百多天沒有接受過記者的聯訪，不敢認真面對記者的提問和質疑！

恩恩案爭議延燒，新北市長侯友宜連日遭綠營圍剿。總統蔡英文、經濟部長王美花、新北市長侯友宜23日上午一同出席「南亞科技新廠動土典禮」，其中蔡英文、侯友宜同框畫面也引發關注。

蔡英文在臉書表示，面對百年大疫，大家都很辛苦，但只要中央和地方攜手合作，政府和人民站在一起，正面回應人民的需求，積極協助產業的問題，我們一定能夠攜手度過挑戰，創造更好的未來。

對此，國民黨立委葉毓蘭砲轟，最沒有資格談「正面回應人民需求」的，「不就是妳蔡英文總統嗎？」活動出巡時，為了不讓陳情民眾出現在視線內，特勤中心被迫執行「聽不到、看不到、打不到」的命令，甚至還讓警察同仁上演了碰瓷事件為難陳情的退警學長。

葉毓蘭直言，有公開活動時，永遠只說自己想說的，已經五百多天沒有接受過記者的聯訪，專訪節目也只上自己的同溫層取暖，不敢認真面對記者的提問和質疑。

葉毓蘭強調，所有的意見表達，都是經過推特、臉書，利用網路治國，「我就請問總統，妳到底多久沒有正面去傾聽人民的聲音了？」不要只活在同溫層，光看數據治國，妳才能真正做到「正面回應人民需求」！