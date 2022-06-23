海軍司令部23日晚間11時發聲明表示，慟！哀悼劉尚鈞士官長，本軍6月22日S-70C重落地事件，機工長劉尚鈞士官長雖經專業醫療團隊全力搶救，仍不幸離開我們，謝謝劉尚鈞士官長為海軍的付出，願英雄安息！

海軍司令部23日深夜表示，反潛航空大隊S-70C反潛直升機6月22日執行試飛科目操作時發生重摔落地，受傷機工長劉尚鈞士官長雖經國軍高雄總醫院左營分院及三總專業醫療團隊共同全力搶救治療，仍不幸於6月23日晚間11時01分宣告不治。

由於劉尚鈞傷勢嚴重，雖然醫生在23日凌晨2時為他裝上葉克膜，持續觀察，但家屬在23日晚間放棄救治，以救護車護送他回桃園老家。

軍方表示，劉尚鈞一等士官長戮力戰訓、克盡職責、效忠國家，足為海軍表率，該軍痛失菁英，深感悲慟、哀戚與不捨，向家屬表達深切哀悼與撫慰之意，後續全力協助辦理因公撫卹及喪禮相關事宜。