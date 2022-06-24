日本專家近期在推特上公開自己的天文攝影照片，展示太陽系中所有行星與月亮「大集合」的畫面，獲得大量喜歡、轉推與留言；有網友表示，這個景象真是十分厲害，並笑稱自己可能活不到下一次了。

在日本神奈川縣平塚市博物館中負責資料收集、保管、展示和研究的學藝員（類似研究員）藤井大地19日於推特上張貼一張在自家住處拍攝的照片，可見水星、金星、天王星、火星、木星、海王星和土星在天上排成一列，且月亮也同時入鏡。

藤井大地表示，近期「行星連珠」在網路上成為話題，是因為行星們正好都在太陽同一側，且運行軌道相近，才能在地球上觀察到這類景象。而此種「行星大集合」的奇景到6月28日為止都還有機會觀賞到。

藤井大地的貼文已獲得11.4萬個喜歡和2.6萬次轉推，並有許多網友在下方留言。有些人進一步分享相關天文知識；也有人開玩笑地表示，不知道看仔細一點能不能找到「星際大戰」（Star Wars）中的太空要塞「死星」（Death Star）；還有網友大讚此畫面「真厲害」，不知道下次何時才能再看到，「不過到時候我可能已經掛了吧」。