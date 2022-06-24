近期地牛頻頻翻身，日本與台灣均發生規模6以上地震，讓耐震議題再度成為購屋觀察重點，921大地震後，內政部營建署公布房屋耐震係數標準為0.24G，也就是建築物必須承受得起5級強震。隨著科技進步，在建築工法上也有所突破，由結構技師戴雲發研發的「Alfa Safe柱中柱」鋼筋專利工法，於柱內再增設柱鋼筋及圓形箍筋，大幅增加垂直承載能力，使大樓抗震能力更強，屋體更穩更安全。

位於新北市新莊，由宸熙建設所規劃的知名都更案「宸熙丰悦」，即採用「Alfa Safe柱中柱」工法，並嚴選建材，從裡到外打造讓人住得安心的銀級智慧綠建築。

新莊現擁有豐富行政圈，很有北市忠孝東路帶給人的生活共感，到公家機關辦事十分方便。(圖／業者提供)

【都更案宸熙丰悦近繁華商圈 擁交通與生活機能雙優勢】

「宸熙丰悦」坐落在新莊區中正路上，樓下即是公車站牌，公車路線多達20多條以上，基地距離65高架道路約600公尺，往北可走國道一號，往南則銜接國道三號，且步行約5~7分鐘即可抵達捷運新莊站，交通條件極佳。

「宸熙丰悦」為知名都更案，基地內有部分空間將規劃為公立幼兒園，對於當地的新手爸媽來說乃一大福音。且由於本案位處新莊舊市區，鄰近新泰商圈與廟街商圈，生活機能相當成熟，而從新莊站步行回基地途中，會經過豐富的行政圈，其中包含警察局、消防局、區公所、圖書館等公家單位，很有台北市忠孝東路帶給人的生活共感，無論採買還是處理公務均十分方便。

新月橋獨特造型與唯美水岸景觀令人心曠神怡，從「宸熙丰悦」步行10分鐘即可抵達。(圖／業者提供)

「宸熙丰悦」跟板橋江翠只有一橋之隔，居住在10樓以上即可眺望新月橋一帶水岸景觀，從基地步行至新月橋河濱公園僅需10分鐘，讓民眾享有綠意盎然的水岸生活。

「宸熙丰悦」內配採用長庚活水系統、三協氣密窗，以及SHARP醫療防疫級電梯空氣淨化系統，符合現代人對於「防疫宅」的要求。(圖／業者提供)

【耐震工法搭配嚴選建材 SGS認證讓民眾住得安心】

「宸熙丰悦」除了採用「Alfa Safe柱中柱」耐震工法外，在建材上採用知名品牌，如：台灣水泥、東和鋼鐵和輕質系統磚，並通過全球公認的公正第三方驗證單位SGS認證，搭配15年防水保固、降噪樓地板、以及7,000磅混凝土等標準，高規格打造雙銀級智慧綠建築。

室內格局部分，「宸熙丰悦」共有二房至四房等房型，坪數介於21坪至46坪之間，內部標配採用長庚活水系統、三協氣密窗、LOW-E玻璃、SHARP醫療防疫級電梯空氣淨化系統、日立HITACHI智慧節能電梯，符合時下防疫題材。為迎合未來無障礙社區與科技智慧宅趨勢，除了從大廳到室內皆採無障礙規劃外，所有停車位均預留電動車充電線槽，並採用人臉辨識系統與監控系統，全方位打造E化社區。

【7~8年級生為主力 宸熙建設展現年輕創作風格】

宸熙建設為板橋在地建設公司，公司成員以7~8年級生為主，先前在板橋、新莊推出「府中精品」、「公園禮」、「新板宸」、「新莊美學」等具創造力的建案，這次與彥韋甲級營造廠合作規劃的「宸熙丰悦」為新北二箭都更案，因此受到高度關注。也由於「宸熙丰悦」坪數大小正適合擁有孩子的小家庭，許多首換族已在正式公開前來電詢問，想要住進安全的銀級智慧綠建築，宜趁早把握機會。